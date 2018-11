LCF: un arbitre suveillera les coups à la tête lors des finales de section

La Ligue canadienne de football a annoncé jeudi qu’elle ajoutera un huitième officiel qui aura comme seule responsabilité de surveiller les coups portés à la tête ou au cou d’un quart-arrière lors des finales de l’Est et de l’Ouest et lors de la 106e Coupe Grey.

Selon la ligue, ce changement a été adopté après qu’un coup eut été asséné au-delà de la hauteur permise au quart-arrière des Roughriders de la Saskatchewan Brandon Bridge la semaine dernière en demi-finale de l’Ouest. Sur la séquence, le geste n’a pas été puni puisque la vidéo captée par une caméra portée par l’arbitre en chef a révélé que la vue de ce dernier avait été obstruée par un autre joueur.

« Il est très important que ce type de jeu potentiellement dangereux soit pénalisé sur le terrain, en plus d’être soumis à des mesures disciplinaires supplémentaires, le cas échéant. Non seulement c’est important pour l’intégrité du sport, mais ça peut aussi être dissuasif », a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

« C’est la raison pour laquelle nous ajoutons un nouvel officiel, qui aura un mandat strict, limité et bien défini, à nos équipes d’arbitrage. Aucun système n’est à l’abri des pannes et aucun être humain n’est parfait. Et rien de ce que nous faisons en matière de sécurité des joueurs ne doit être considéré comme la solution par excellence. Notre approche doit évoluer constamment. Mais nous croyons que c’est un pas en avant. Nous continuerons de chercher des moyens de pénaliser les jeux dangereux et, mieux encore, de les prévenir. »

La décision d’agir a été prise après que la question de la sécurité du quart-arrière a été discutée cette semaine avec les neuf clubs de la LCF. Cette proposition a été présentée jeudi aux quatre clubs toujours en lice pour l’obtention de la coupe Grey.

« Je tiens à remercier les clubs pour leur contribution et leurs conseils. Je tiens tout particulièrement à reconnaître le point de vue de ceux qui croient qu’un changement au milieu des éliminatoires comporte des risques importants », a déclaré Ambrosie.

Si le huitième officiel voit un coup porté à la tête ou au cou du quart-arrière qui n’a pas encore été signalé, il en informera l’arbitre en chef, qui pourra alors imposer une pénalité pour avoir rudoyé le passeur. Le huitième officiel n’aura aucune autre responsabilité et ne pourra ni suggérer ni imposer de pénalité pour d’autres infractions. Le rôle du huitième officiel sera rempli par une personne expérimentée en tant qu’arbitre en chef.

« Après la Coupe Grey, nous évaluerons ce changement dans le cadre d’un audit complet de ce que nous faisons et de ce qui pourrait être fait de plus pour protéger les quarts et améliorer la santé et la sécurité de tous nos joueurs », a mentionné Ambrosie.

« L’ajout d’un huitième officiel pourrait s’avérer être une étape intérimaire, a-t-il ajouté. Cela pourrait faire partie d’un ensemble plus vaste de réformes, qui pourrait inclure des modifications quant au mandat du centre des reprises vidéo. »

Cette décision a été prise après que la LNH eut annoncé lundi qu’elle est parvenue à une entente de principe en vue d’un règlement à l’amiable dans le litige qui l’oppose à environ 140 anciens joueurs qui ont été victimes de commotions cérébrales.