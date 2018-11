Finales de l’ATP: Roger Federer conserve ses chances

Photo: Alastair Grant Associated Press

Londres — Roger Federer a battu Dominic Thiem 6-2 et 6-3 lors des finales de l’ATP mardi, conservant ses chances d’atteindre les demi-finales. Auteur des quatre bris du match, le Suisse a vaincu l’Autrichien en 68 minutes. Federer a remporté le tournoi six fois, le plus récemment en 2011. Dimanche, il a trébuché en deux sets devant Kei Nishikori. Jeudi, Federer affrontera Kevin Anderson, tombeur de Nishikori 6-0 et 6-1 plus tôt mardi. Le Sud-Africain était sur le point de conclure le deuxième blanchissage du tournou quand le Japonais a gagné l’avant-dernier jeu. Anderson n’a perdu que huit points au service. Il pourrait devenir le premier joueur africain à atteindre les demi-finales de la compétition. Mercredi, les duels seront Novak Djokovic-Alexander Zverev, puis Marin Cilic-John Isner. Thiem va affronter Nishikori jeudi.