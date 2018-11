Le Temple de la renommée du hockey accueille ses nouveaux membres

Le Temple de la renommée du hockey a accueilli ses nouveaux membres pour 2018.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, le meneur de l’histoire pour les victoires et les blanchissages, Martin Brodeur, le tenace Martin St-Louis, le pionnier Willie O’Ree, la vedette canadienne Jayne Hefford et l’ancienne gloire russe Alexander Yakushev ont été intronisés au Temple, lundi soir.

Bettman et O’Ree, le premier Noir à avoir joué dans la LNH, ont été intronisés en tant que bâtisseurs alors que Brodeur, St-Louis, Hefford et Yakushev ont été admis en raison de leur prodigieuse carrière de joueur.

La LNH est passée de 24 à 31 équipes pendant le règne de 25 ans de Bettman en tant que commissaire. Les revenus annuels ont gonflé jusqu’à près de cinq milliards de dollars américains.

« Tout le monde sait que mes apparitions publiques créent une forte réaction, a blagué Bettman pendant son discours. Je me fais huer lorsque je présente la coupe Stanley et même au repêchage. Ma présence au Temple de la renommée devrait effacer toutes les spéculations qu’il s’agit d’un concours de popularité. J’espère que mon intronisation est le reflet d’une contribution collective. »

Trois fois champion de la Coupe Stanley et quatre fois lauréat du trophée Vézina avec les Devils du New Jersey, Brodeur a signé 691 victoires et 125 blanchissages en 20 saisons.

« C’est une journée très spéciale pour moi, a affirmé Brodeur. Je suis honoré. »

St-Louis n’a jamais été repêché, mais il a tout de même gagné le trophée Hart à une reprise et il a terminé au sommet des pointeurs de la LNH à deux occasions avec le Lightning de Tampa Bay. Il a aussi mis la main sur la coupe Stanley, au terme de la saison 2003-2004.

« Pour tous les jeunes qui écoutent, suivez vos rêves, a déclaré St-Louis. Croyez en vous. Lorsqu’une porte semble se refermer, trouvez une fenêtre et trouvez une façon d’entrer. La raison pour laquelle certaines personnes n’atteignent pas leur plein potentiel est qu’elles abandonnent trop vite. »

O’Ree est devenu le premier joueur noir de la LNH lorsqu’il a été rappelé des Bruins de Boston, le 18 janvier 1958. Maintenant âgé de 83 ans, l’ancien attaquant n’a disputé que 45 matchs dans le circuit, mais il y est revenu en tant qu’ambassadeur, en 1996.

« Tout ce que je voulais être, c’était un joueur de hockey, a dit O’Ree. Je n’avais besoin que d’une occasion. »

Avec le Canada, Hefford a gagné quatre médailles d’or aux Jeux olympiques et sept Championnats du monde. Devenant la sixième femme à entrer au Temple, Hefford a récolté 291 points, dont 157 buts, en 267 parties pour son pays.

Yakushev a pris part à la Série du siècle de 1972 en tant que joueur de l’Union soviétique. Il a inscrit sept buts pour égaler les Canadiens Phil Esposito et Paul Henderson au sommet des meilleurs buteurs de cet événement. Il a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 1972 et de 1976 et il a été élu au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2003.