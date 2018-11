Ignacio Piatti parmi les étoiles de la MLS

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a été élu au sein du Meilleur XI de la MLS pour la deuxième fois de sa carrière. Piatti, qui avait aussi reçu cet honneur en 2016, a inscrit 16 buts et 13 aides en 32 matchs cette saison.

Au cours de la saison, sa cinquième avec l’Impact, Piatti a atteint plusieurs plateaux personnels avec la formation montréalaise en saison régulière, dont 10 000 minutes, 100 départs et 100 matchs en MLS. Il a dépassé Patrice Bernier au premier rang dans l’histoire du club en MLS pour les passes décisives et les mentions d’aide gagnantes, puis Mauro Biello au premier rang dans l’histoire du club, en première et deuxième division, pour les passes décisives en une saison, après avoir établi une nouvelle marque du club en MLS. Il a atteint le plateau des 50 buts en saison régulière en MLS le 21 avril contre le Los Angeles FC, réussissant lors du match son premier tour du chapeau en MLS.

Piatti a aussi devancé Eduardo Sebrango au deuxième rang dans l’histoire du club, en première et deuxième division, avec 63 buts en saison régulière. L’Argentin a également participé au match des étoiles pour une troisième année de suite.

Les joueurs du Meilleur XI ont été sélectionnés à la suite d’un vote auprès de membres des médias, des joueurs de la MLS et des dirigeants des clubs.