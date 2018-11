Grand Prix du Brésil: Stroll 18e aux essais libres

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps à l’issue de la première journée d’essais libres, vendredi, au Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Bottas a terminé le circuit d’Interlagos en 1 min 8,846 s, devançant de seulement trois millièmes de seconde le chrono de son coéquipier et quintuple champion du monde Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, chez Ferrari, a réussi le troisième temps avec un déficit de seulement 73 millièmes de seconde sur le Finlandais. Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a terminé quatrième, mais il voudra signer le meilleur temps possible en qualifications samedi puisqu’il écopera d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour avoir remplacé le turbo de sa voiture pour la sixième fois cette saison. Le Québécois Lance Stroll n’a pu faire mieux que le 18e temps, en 1 min 10,662 s. Il a concédé un dixième de seconde à son coéquipier chez Williams Sergey Sirotkin, 16e. Le pilote de Mont-Tremblant avait cependant une explication fort simple pour justifier cet écart. « C’était la même voiture qu’à l’habitude, contrairement à celle de Sergey, qui comptait quelques innovations techniques, a dit Stroll. Avec un peu de chance, nous pourrons peut-être prendre part à Q2 samedi, mais nous en aurons le coeur net après la troisième séance d’essais libres en matinée. » Nicolas Latifi, de Toronto, s’est contenté du 20e et dernier chrono de la première séance d’essais en matinée, à bord de sa voiture Force India.

Avec Associated Press