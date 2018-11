Tennis: Djokovic et Nadal ne vont pas s’affronter en Arabie saoudite

Photo: Frank Augstein Associated Press

Madrid — Le Serbe Novak Djokovic ne disputera pas un match amical contre Rafael Nadal en Arabie saoudite, invoquant une opération à la cheville pour l’Espagnol. C’est ce qu’a indiqué le numéro 1 au monde à BBC Sports, vendredi. En raison de pressions de la communauté internationale, Djokovic et Nadal avaient émis des doutes quant au match qui était prévu le 22 décembre. Pressions émanant de l’assassinat de Jamal Khashoggi après qu’il fut entré au consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre. Le chroniqueur du Washington Post avait critiqué le prince Mohammed ben Salman. Les joueurs ne s’étaient pas retirés, disant que les invitations ont été faites il y a au moins un an. Amnistie internationale plaidait en faveur de ne pas s’y rendre. Nadal occupe le deuxième rang au monde. Il s’est retiré des Finales de l’ATP à cause d’une blessure à l’abdomen, avant d’être opéré à la cheville droite.