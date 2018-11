Grâce à trois buts en troisième, les Rangers renversent le Canadien 5-3

Les joueurs du Canadien de Montréal se targuent de ne pas avoir subi deux défaites de suite depuis le début de la saison. Toutefois, depuis maintenant trois semaines, ils sont incapables de signer deux victoires consécutives.

Les Rangers de New York ont marqué trois buts en troisième période, dont deux en moins d’une minute tard dans la rencontre, et ils ont défait le Canadien 5 à 3 mardi soir au Madison Square Garden.

Entre les 13 et 17 octobre, la formation montréalaise avait gagné trois parties d’affilée. Depuis ce temps, le Canadien n’a fait qu’alterner défaites et victoires.

Le revers de mardi fait d’autant plus mal que le Canadien (8-5-2) s’est fait jouer le même tour que les Islanders de New York lundi à Brooklyn en étant incapable de préserver une avance de 3-1 après 27 minutes de jeu.

« Il y a eu beaucoup d’erreurs mentales ce soir, que ce soit avec le nombre de punitions dont on a écopé et, jusqu’à un certain point, les décisions [par les joueurs]. Il faut regarder de ce côté-là pour la défaite de ce soir. C’est plus ou moins aussi simple que ça », a analysé l’entraîneur-chef Claude Julien.

Une fois de plus, le Tricolore a amorcé le match avec force en inscrivant le premier but pour la dixième fois cette saison.

Et une fois de plus, il a touché la cible dès la première minute d’une période grâce au premier de deux buts de Tomas Tatar, qui mettait ainsi fin à une disette de neuf rencontres dès la 23e seconde.

Tatar a inscrit son deuxième but du match durant la cinquième minute de jeu du deuxième vingt. Moins de deux minutes plus tard, en avantage numérique, Max Domi a porté la marque à 3-1 avec son 9e de la saison, le même nombre qu’il a obtenu lors de chacune des deux dernières saisons.

Le Canadien a cependant laissé filer une belle occasion d’ajouter à son avance et peut-être de mettre la rencontre hors de portée lorsque Cody McLeod a écopé de quatre minutes de punition pour rudesse quelque deux minutes après le but de Domi.

Les joueurs du Canadien n’ont pas joué avec la même vigueur en deuxième moitié de match, et ce, alors qu’ils complétaient leur première séquence de deux parties en autant de soirs cette saison.

« Je n’achète pas la fatigue mentale parce qu’il y a beaucoup de séquences de deux matchs en deux soirs. Toutes les équipes passent par là », a déclaré Julien lorsque questionné à ce sujet.

« C’était important de jouer un match intelligent et on n’a pas joué un match intelligent à partir de la deuxième période. On avait une avance de 3-1 et le match aurait dû être terminé à ce moment-là. On n’avait qu’à faire les bonnes choses. Mais on a commencé à prendre des punitions, on a commencé à prendre de mauvaises décisions et au bout du compte on leur a donné la chance de revenir dans le match et de gagner. »

Avant la fin de la période médiane, le défenseur Tony DeAngelo a réduit l’avance du Canadien à 3-2 à l’aide d’un tir qui a d’abord frappé la barre horizontale.

En troisième, Pavel Buchnevich a donné le coup d’envoi de la pétarade des hommes de David Quinn en déjouant Carey Price à 8 min 25 s du dernier vingt lorsqu’il a sauté sur une rondelle libre à l’embouchure du filet.

Un peu moins de neuf minutes plus tard, à quatre contre quatre, le défenseur Neal Pionk a brisé l’égalité sur une incursion amorcée de son territoire et lors de laquelle Noah Juulsen n’a pas trop bien paru.

Puis, seulement 56 secondes plus tard, Mika Zibanejad a scellé l’issue de la rencontre en désavantage numérique.

Chris Kreider, en première période, a réussi l’autre but des Rangers, qui ont obtenu 32 tirs vers Price.

Bien qu’il n’ait pas marqué, Kevin Hayes a été la grande vedette de la formation new-yorkaise avec trois mentions d’aide.

Le Canadien a terminé le match avec 34 tirs en direction de Henrik Lundqvist. Dans la défaite, Brendan Gallagher et Jeff Petry ont récolté deux aides chacun.

Le Tricolore a terminé la rencontre sans les services de Joel Armia. Héros de la victoire de lundi en marquant l’unique filet de la séance de tirs de barrage, Armia a été blessé au bas du corps en deuxième période. Le Canadien devrait en savoir davantage demain à son sujet.

Le Canadien sera de retour devant ses partisans jeudi soir alors qu’il fera face aux Sabres de Buffalo. Samedi soir, ce sera au tour des Golden Knights de Vegas — et de l’ancien capitaine du Canadien Max Pacioretty — de faire escale au Centre Bell.