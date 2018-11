Les Blackhawks de Chicago congédient Joel Quenneville

Photo: Kamil Krzaczynski Associated Press

Chicago — Les Blackhawks de Chicago ont congédié leur entraîneur-chef Joel Quenneville, celui qui les a menés à trois conquêtes de la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. Il a pris l’équipe en main peu après le début de la saison 2008-2009 et elle s’est qualifiée pour les séries éliminatoires chaque saison depuis son arrivée en poste, à l’exception du printemps dernier. Quenneville est remplacé par Jeremy Colliton, qui à 33 ans devient le plus jeune entraîneur-chef en poste dans la LNH. Il en était à sa deuxième saison comme entraîneur-chef des Ice Hogs de Rockford, leur club-école de la Ligue américaine. L’équipe a par ailleurs congédié les adjoints Kevin Dineen et Ulf Samuelsson. Quenneville occupe le deuxième rang comme entraîneur ayant connu le plus de succès dans l’histoire des Blackhawks avec un palmarès de 452-249-96 en 797 matchs. Il vient également au deuxième rang dans la LNH avec une fiche de 890-532-214.