Eddie «l’aigle» parmi les athlètes appuyant la candidature de Calgary

Calgary — Un rassemblement favorable à la candidature de Calgary pour les Jeux olympiques 2026 mettra en vedette des figures connues ayant marqué la dernière édition dans cette ville. Le spécialiste en saut à skis Michael Edwards — dit Eddie « l’aigle » — et les mascottes 1988 Hidy et Howdy sont attendus lundi au centre des congrès. D’autres athlètes seront présents : le sprinter médaillé d’or Donovan Bailey, la hockeyeuse Cassie Campbell-Pascall, ou encore le duo de danseurs sur glace Tessa Virtue et Scott Moir, médaillés d’or aux JO de Pyeongchang, qui fera une apparition en vidéo. Ce rassemblement est organisé une semaine avant un référendum pour déterminer si Calgary devrait déposer sa candidature en vue des Jeux de 2026.