Paris sportifs: la Ligue nationale et les Devils s’entendent avec FanDuel

Atlantic City — Le mur que les ligues sportives professionnelles nord-américaines défendaient bec et ongles contre les paris sportifs continue de s’effriter. FanDuel a jumelé ses forces à celles de la Ligue nationale de hockey et aux Devils du New Jersey lundi. La compagnie est devenue partenaire officiel de paris sportifs de la LNH, et son fournisseur de pools quotidiens. FanDuel aura accès aux statistiques en temps réel de la LNH. Les quatre ligues professionnelles majeures avaient pourtant combattu les efforts du New Jersey pour légaliser les paris sportifs. La cause s’est rendue en Cour suprême et s’est conclue en mai avec les 50 États pouvant en offrir. Ces ligues réalisent désormais que les paris peuvent être un allié profitable et non une menace.