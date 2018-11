Novak Djokovic renoue avec le premier rang mondial

Novak Djokovic est de retour en tête du classement ATP après une éclipse de deux ans et il devient le premier joueur masculin en presque deux décennies à se hisser au sommet de la hiérarchie mondiale après avoir glissé au-delà du top 20 lors de la même saison.

Djokovic a devancé Rafael Nadal, lundi.

Lorsque le Serbe de 31 ans a reculé jusqu’au 22e rang en mai après avoir entrepris l’année avec un palmarès de 6-6 alors qu’il se rétablissait d’une opération au coude droit, il s’agissait de son plus mauvais classement depuis qu’il s’était retrouvé 22e en 2006.

Djokovic a maintenu un dossier de 43-5 depuis lors, dont des titres en Grand Chelem à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis.

Marat Safin était passé du 38e au 1er rang mondial en 2000.

On note peu d’autres changements parmi les têtes d’affiche, si ce n’est le Japonais Kei Nishikori qui a réintégré le top-10 mondial. Il est désormais 9e, reléguant l’Américain John Isner à la 10e position.

Les Canadiens ont profité de la dernière semaine pour améliorer leur sort. Milos Raonic occupe le 18e rang, un gain de trois positions ; Denis Shapovalov passe au 27e rang et Vasek Pospisil est 71e. Felix Auger-Aliassime a gagné une position, à la 108e place.

Au classement féminin, c’est le statu quo parmi les 10 meilleures joueuses. La Roumaine Simona Halep domine toujours devant l’Allemande Angelique Kerber, la Danoise Caroline Wozniacki, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Japonaise Naomi Osaka.

Eugenie Bouchard demeure la meilleure Canadienne au 89e rang. Françoise Abanda est désormais 224e.