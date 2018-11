Duel entre Roger Federer et Novak Djokovic au Masters de Paris

Photo: Michel Euler Associated Press

Paris — Novak Djokovic peut toujours espérer décrocher le cinquième titre de sa carrière au Masters de Paris après avoir éliminé Marin Cilic 4-6, 6-2, 6-3, vendredi, mettant la table pour un duel contre Roger Federer lors des demi-finales. Federer a confirmé la présentation d’un 47e duel entre les deux grands du tennis en battant le Japonais Kei Nishikori 6-4, 6-4. Plus tôt vendredi, Dominic Thiem a vaincu le tenant du titre Jack Sock 4-6, 6-4, 6-4 et il a accédé aux demi-finales. Il fera face au Russe Karen Khachanov. Ce dernier, qui a remporté la Coupe du Kremlin à Moscou le mois dernier, a brisé le service d’Alexander Zverev, no 4, à six reprises pour inscrire une victoire de 6-1 et 6-2.