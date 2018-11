Les Alouettes baissent le prix de leurs billets

Les insuccès des Alouettes de Montréal sur le terrain ont eu des répercussions sur les assistances au Stade Percival-Molson cette saison et l’équipe a décidé de modifier sa grille tarifaire pour 2019. Ainsi, le prix moyen d’un billet individuel passera de 84 $ à 75 $ et la capacité maximale du stade sera réduite à 20 025 places — au lieu des 23 420 actuelles. Le communiqué du club montréalais précise aussi que 9000 places, soit presque la moitié des sièges, seront disponibles au prix de 59 $ ou moins. De plus, plusieurs détenteurs d’abonnements saisonniers se verront offrir l’option de migrer vers le centre du terrain, et ce, au même prix que leurs sièges actuels. L’équipe, qui a gagné seulement deux de ses neuf matchs à domicile, a maintenu une moyenne d’assistance de 17 332 spectateurs, soit 6498 de moins que la moyenne de la ligue.