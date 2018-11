La soirée magique de Jesperi Kotkaniemi

Dans la frénésie d’une victoire absolument spectaculaire, un détail pas banal est passé inaperçu pendant un certain temps jeudi: le Canadien de Montréal a effacé un record de la Ligue nationale de hockey. De toute façon, rien n’était plus important dans le vestiaire de l’équipe que Jesperi Kotkaniemi, qui a vécu une soirée magique.



Max Domi a marqué son sixième but de la saison à 19:38 de la troisième période pour mener le Canadien vers un gain de 6-4 face aux Capitals de Washington jeudi soir au Centre Bell.



Ce filet victorieux a été suivi du but d’assurance de Joel Armia à 19:40, effaçant du coup la marque de trois secondes pour les deux filets les plus rapides par la même équipe, réalisée trois fois dans l’histoire de la LNH.



Les Islanders de New York avaient été la dernière formation à réussir pareil tour de force, le 30 novembre 2016 contre les Penguins de Pittsburgh.



Les buts de Domi et d’Armia sont venus couronner un match rempli de rebondissements, possiblement le plus électrisant de la jeune saison, lors duquel le Canadien a laissé filer des avances de 1-0 et 3-1 et s’est retrouvé face à un recul de 4-3 après deux périodes.



Toutefois, la troupe de Claude Julien a répondu avec aplomb en dominant les 20 dernières minutes et en explosant avec trois buts en 2:44 lors des cinq dernières minutes du temps réglementaire.



Auteur du premier but de sa carrière tôt au premier vingt, Kotkaniemi a donné le coup d’envoi à la pétarade finale en marquant de l’enclave à 16 min 56 s, pour porter le score à 4-4.



Par ailleurs, en touchant la cible à 2 min 28 s de la première période, Kotkaniemi était devenu un des plus jeunes joueurs du Canadien à trouver le fond du filet, à l’âge de 18 ans et 118 jours. Seul Mario Tremblay, à l’âge de 18 ans et 75 jours en novembre 1974, a été plus précoce à faire vibrer les cordages dans l’uniforme tricolore.



Pendant qu’il affichait un radieux sourire derrière le filet de sa première victime dans la Ligue nationale de hockey, Kotkaniemi a reçu une chaleureuse étreinte de ses compatriotes Joel Armia et Artturi Lehkonen, avec lesquels il formait un trio pour la toute première fois.



Même Price s’est mêlé à la ronde de félicitations en se rendant jusqu’à sa ligne bleue, où il a attendu Kotkaniemi qui venait de défiler devant le banc des joueurs du Canadien, pour lui donner une tape amicale dans son gant.



«C’a été une sensation magnifique. J’ai enfin marqué un but. Je ne pouvais pas être plus heureux.»



Puis, les spectateurs ont acclamé le but comme aucun autre cette saison au moment de l’annonce officielle par Michel Lacroix.



Tout le monde dans le vestiaire était heureux pour Kotkaniemi, à commencer par Claude Julien.



«Il était déjà un des favoris de la foule. Les gens voient le talent qu’il a, le potentiel qu’il a. Il n’a jamais eu l’air d’un joueur qui n’était pas à sa place, et ce, dès le jour 1.»



Brendan Gallagher a également marqué deux buts, ses 8e et 9e déjà cette saison.



Le Canadien a bombardé les champions en titre de 44 tirs, dont 17 au troisième vingt face à un Braden Holtby inégal.



Du côté des Capitals, Alexander Ovechkin et Lars Eller ont marqué deux buts chacun contre Carey Price qui a reçu 31 rondelles.



Le Canadien complétera sa séquence de trois matchs à domicile samedi soir contre le Lightning de Tampa Bay.



Échos de vestiaire

Claude Julien, sur le fait que Kotkaniemi s’inquiétait peut-être de sa disette: «Un gars qui sourit comme lui n’est probablement pas trop stressé ou inquiet. Au contraire, il est vraiment tellement heureux d’être ici, il veut faire partie de notre équipe.»



Max Domi, sur la réaction du public après le premier but de Kotkaniemi: «Je me souviens que l’édifice avait été très bruyant quand j’ai participé au Championnat mondial junior en 2015. Lorsque "KK" a marqué son premier but ce soir, je n’avais jamais entendu autant de bruit dans le building. La foule a vraiment contribué à cette victoire.»



Lars Eller, sur la performance des Capitals: «Dans l’ensemble, de notre côté, nous avons commis beaucoup d’erreurs inhabituelles. Des revirements à la ligne bleue adverse, de mauvaises passes dans notre zone. Nous avons mal exécuté. Ce n’est pas de cette façon que nous avons l’habitude de jouer.»