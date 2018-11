Djokovic atteint les quarts de finale au Masters de Paris, Cilic aussi

Paris — Le Serbe Novak Djokovic a accédé aux quarts de finale du Masters de Paris à la suite de l’abandon du Bosnien Damir Dzumhur, alors qu’il tirait de l’arrière 6-1, 2-1 jeudi. Dzumhur a demandé l’intervention d’un thérapeute pour un long massage dans le bas du dos vers la fin du premier set, et a reçu une ovation des spectateurs lorsqu’il a pris la décision de poursuivre le match. Mais après quelques jeux supplémentaires, il a jeté l’éponge. Djokovic contrôlait la rencontre et n’a pas été confronté à la moindre balle de bris, brisant même son adversaire à trois reprises. Djokovic, qui deviendra le no 1 mondial la semaine prochaine, peu importe l’identité du vainqueur à Paris, affrontera maintenant Marin Cilic en quarts de finale. Cilic, la cinquième tête de série, a défait Grigor Dimitrov 7-6 (5), 6-4, après avoir mis six balles de manche pour s’adjuger le premier set. Le Croate tirait de l’arrière 5-4 au bris d’égalité, mais il a gagné les deux points alors que Dimitrov était au service, avant de sceller l’issue de la manche. Il a donné le ton au deuxième set en brisant Dimitrov, avant de prendre le contrôle des échanges. Cilic a obtenu une troisième balle de match après avoir décoché son huitième as de la rencontre, et il a confirmé sa victoire à la suite d’un coup droit erratique du Bulgare. La quatrième tête de série, Alexander Zverev, a préservé quatre balles de bris et éliminé Diego Schwartzman 6-4, 6-2. Zverev affrontera maintenant le Russe Karen Khachanov. Khachanov s’est couché au sol pour souligner sa victoire de 6-4, 6-7 (9), 7-6 (8) contre John Isner, à l’issue d’une rencontre au cours de laquelle l’Américain a réussi dix-neuf as et saboté deux balles de match. Khachanov, qui a remporté la Coupe Kremlin à Moscou le mois dernier, n’a pas été confronté à la moindre balle de bris au cours de ce marathon de deux heures et demie. Roger Federer, qui a profité de l’abandon de Milos Raonic mercredi pour poursuivre sa route, affrontera l’Italien Fabio Fognini en fin de journée jeudi. Federer tente d’obtenir le 100e titre de sa carrière, tandis que Djokovic espère devenir le champion du Masters de Paris pour la cinquième fois.