L’entraîneur d’Alex Harvey dirigera l’équipe nationale de ski de fond

Canmore, Alb. — Le Québécois Louis Bouchard, qui supervise la carrière d’Alex Harvey, a été nommé l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de ski de fond, a annoncé Ski de fond Canada jeudi. Bouchard a notamment été l’entraîneur de l’équipe nationale de la Coupe du monde au cours des huit dernières années, et il dirige également le Centre national d’entraînement du mont Sainte-Anne. Il travaillera en étroite collaboration avec Erik Braaten, qui a été entraîneur dans le système norvégien au cours des six dernières années et qui en sera à sa première expérience en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale. Basé à Québec, Bouchard sera chargé de diriger l’équipe de la Coupe du monde et de surveiller l’entraînement quotidien des athlètes dans l’est du Canada.