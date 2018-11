Des matchs de la saison régulière de la LNH à Prague et à Stockholm

Photo: Martti Kainulainen Associated Press

Helsinki — Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que la ligue prévoit d’organiser un match d’ouverture à Prague ainsi que deux autres à Stockholm dès la saison prochaine. Bettman, qui a rencontré les médias avant le premier de deux affrontements entre les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg en Finlande jeudi, a mentionné que la ligue prévoit de maintenir sa présence en Europe au cours des prochaines saisons. Le commissaire a dit que les 23 matchs qui ont été présentés en Europe depuis 2007 ont été « un franc succès ». À titre d’exemple, il a confié que les billets pour les deux matchs entre les Panthers et les Jets à l’aréna Hartwall, doté d’une capacité de 13 500 sièges, s’étaient tous écoulés en moins de cinq minutes. Par ailleurs, les chances que la LNH soit de retour aux prochains Jeux olympiques, à Pékin en 2022, semblent plutôt minces après que Bettman eut déclaré que, selon la majorité des gens qui gravitent dans la LNH, les Jeux olympiques « perturbent terriblement » le calendrier régulier et que la participation précédente de la LNH s’était avérée « difficile et plutôt insatisfaisante ».