Espoir pour les JO de 2026 à Calgary

Calgary — Tout reste possible pour ceux et celles rêvant de Jeux olympiques à Calgary en 2026 : après que le groupe Calgary 2026 eut présenté mercredi un plan financier révisé, auquel les gouvernements canadien et albertain ont donné leur accord de principe, le conseil municipal a voté contre une motion qui aurait éliminé l’idée d’un référendum à ce sujet, le 13 novembre. La facture estimée pour organiser les Jeux a été abaissé de 125 millions, se chiffrant à 5,075 milliards. Des bulletins de vote pour le référendum ont été envoyés par la poste en début de semaine. Le vote par anticipation aura lieu les 6 et 7 novembre.