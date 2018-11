Marie-Ève Dicaire se battra en championnat du monde le 1er décembre

Ce n’est pas un, mais bien deux championnats du monde que Groupe Yvon Michel (GYM) présentera lors de son gala du 1er décembre prochain, au Centre Vidéotron de Québec. En plus d’Adonis Stevenson, qui défendra son titre des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) face à Oleksandr Gvozdyk, Marie-Ève Dicaire tentera de ravir le titre des super-mi-moyennes de l’International Boxing Federation (IBF) à la championne, Chris Namus. Dicaire (13-0, 0 K.-O.) en sera à son premier combat de championnat du monde, tandis que Namus (24-4, 8 K.-O.), une Uruguayenne de 31 ans, en sera à sa deuxième défense de titre. En tout, quatre ceintures seront à l’enjeu lors de ce gala. Mikael Zewski (31-1, 22 K.-O.) défendra son titre international du WBC des mi-moyens face au Mexicain Aaron Herrera (35-8-1, 24 K.-O.) ; tandis que Sébastien Bouchard (17-1, 7 K.-O.) et le Sud-Africain Ali Funeka (39-10-3, 31 K.-O.) tenteront de mettre la main sur le titre vacant WBC des Amériques des mi-moyens. Dicaire et son entraîneur, Stéphane Harnois, ont convié les médias aux bureaux de GYM pour un point de presse, jeudi.