Neymar risque la prison pour fraude

Madrid — Un juge espagnol a indiqué que les accusations de fraude et de corruption qui pèsent contre Neymar pourraient entraîner jusqu’à six ans de prison lorsque l’attaquant brésilien subira son procès. Les procureurs espéraient obtenir deux ans d’emprisonnement pour le joueur du Paris-Saint-Germain relativement à des irrégularités qui s’étaient produites lors de son transfert au FC Barcelone il y a cinq ans, mais le tribunal a indiqué mercredi qu’une peine de quatre à six ans pourrait être imposée si Neymar est reconnu coupable. La date du procès n’a pas encore été établie.