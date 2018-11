Milos Raonic se retire du Masters de Paris

Photo: Anne-Christine Poujoulat Agence France-Presse

Paris — Rafael Nadal et Milos Raonic se sont retirés du Masters de Paris en raison de blessures, mercredi. Nadal a abdiqué de son match de deuxième tour en raison d’un problème abdominal, ce qui signifie que Novak Djokovic s’emparera du titre de no 1 mondial. Quant à Raonic, il serait blessé au coude droit. On ignore pour l’instant la gravité de la blessure. « Je suis désolé d’avoir dû me retirer de mon match ce soir au Masters de Paris, a écrit Raonic sur Twitter. Ce n’est pas de cette manière que je voulais conclure ma saison, mais je serai de retour en santé sous peu et prêt à temps pour la prochaine saison. »