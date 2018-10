Ignacio Piatti nommé joueur par excellence de l’Impact

Pour la quatrième année consécutive, le milieu de terrain argentin Ignacio Piatti est le joueur par excellence de l’Impact de Montréal, tandis que le gardien Evan Bush est le joueur défensif du club.

Le club en a fait l’annonce mercredi, quelques minutes avant que les joueurs du onze montréalais ne fassent leur bilan de la dernière campagne.

À sa cinquième saison avec l’Impact, Piatti a terminé au premier rang des buteurs de l’équipe avec 16 buts et au sommet des passeurs avec 13 mentions d’assistances en 32 matchs, tous comme titulaire. Ses 16 buts lui ont permis de conclure au sixième rang des marqueurs de la Major League Soccer.

En 2018, Piatti a également atteint plusieurs plateaux personnels, dont 10 000 minutes de jeu, 100 départs et 100 matchs en MLS. Il a dépassé Patrice Bernier au premier rang dans l’histoire du club en MLS pour les passes décisives et les mentions d’assistance gagnantes. Il a également devancé puis Mauro Biello au premier rang de l’histoire du club pour les passes décisives en une saison. Ses 13 passes décisives constituent d’ailleurs un record du club.

Il a aussi inscrit son 50e but en MLS le 21 avril contre le Los Angeles FC, réussissant du même coup son premier tour du chapeau dans le circuit Garber. Avec 63 buts, il occupe maintenant le deuxième rang de tous les temps chez l’Impact.

Quant à Bush, c’est la deuxième fois qu’il est choisi joueur défensif par excellence. Il avait été honoré en 2011.

Bush, à sa huitième saison avec l’Impact, a terminé au premier rang de la MLS avec 132 arrêts, à égalité au premier rang avec 34 matchs joués, 34 titularisations et 3060 minutes de jeu. Ses 10 jeux blancs lui ont permis de terminer à égalité au troisième rang.

Il a remporté en 2018 sa 50e victoire en carrière et disputé un 150e match avec l’Impact, devenant du même coup le gardien de l’Impact ayant effectué le plus d’arrêts et disputé le plus de minutes, devant Greg Sutton.