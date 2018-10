Roger Federer refuse une invitation pour jouer en Arabie saoudite

Photo: Anne-Christine Poujoulat Agence France-Presse

Paris — Roger Federer a refusé une invitation pour prendre part à un match amical en Arabie saoudite en décembre, alors que ses principaux rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal ont déjà annoncé leur présence. L’Arabie saoudite est sur les charbons ardents depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Djokovic et Nadal ont exprimé un certain doute quant à leur présence au match amical qui doit être présenté à Jeddah le 22 décembre, mais ils ne se sont pas décommandés. Les deux joueurs ont mentionné qu’ils avaient reçu cette invitation il y a au moins un an. Interrogé à Paris mardi à savoir s’il avait lui aussi été invité, Federer a répondu : « Oui, ils m’ont aussi contacté. »