Le Canada obtient 3 médailles aux Internationaux Patinage Canada

Le Canada a obtenu trois médailles aux Internationaux Patinage Canada, samedi, même si Keegan Messing ne lui a pas nécessairement procuré celle qu'il souhaitait.



Messing, qui menait après le programme court la veille, a terminé deuxième chez les hommes. Ses compatriotes Kristen Moore-Towers et Michael Marinaro avaient offert la première médaille de la compétition au Canada quelques heures plus tôt en décrochant le bronze chez les couples, puis Piper Gilles et Paul Poirier les ont imités avec un autre disque de bronze en danse en fin de soirée.



Messing peut se consoler puisqu'il a baissé pavillon devant Shoma Uno, le médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang et aux derniers Championnats du monde.



Le Japonais âgé de 20 ans avait un léger retard à rattraper lors du programme libre afin d'espérer ravir la première marche du podium à Messing, et il y est parvenu.



Après un bon départ, Uno a raté deux enchaînements consécutifs en fin de routine, ce qui lui a coûté quelques points. Cependant, puisque le coefficient de difficulté de son programme était un peu plus élevé que celui de Messing, qui n'a jamais triomphé sur le circuit Grand Prix, les juges lui ont octroyé un total de 277,25 points.



Le patineur de Sherwood Park, en Alberta, qui s'est ensuite exécuté au son d'un medley de Charlie Chaplin, a offert une belle performance dans l'ensemble - à l'exception de l'atterrissage de son quadruple saut en milieu de programme. En conséquence, il a dû se contenter du deuxième rang, avec 265,17 points, devant le Sud-Coréen Junhwan Cha à 254,77.



Les autres représentants de l'unifolié, Nam Nguyen et Roman Sandovsky, se sont adjugé les cinquième et 12e rangs, dans l'ordre. Nguyen a ainsi amélioré sa sixième place de la semaine dernière, à Skate America.



Du côté des couples, Moore-Towers et Marinaro ont bien fait, mais n'ont pu déloger les Français Vanessa James et Morgan Ciprès.



Ces derniers ont offert un programme libre sans faille, au son de «Wicked Games», pour un score cumulatif de 221,81. Moore-Towers et Marinaro ont fini au troisième rang avec 200,93 points, derrière les Chinois Cheng Peng et Yang Jin, à 201,08.



Camille Ruest, de Rimouski, et son partenaire Andrew Wolfe, septièmes après le programme court, espéraient pouvoir gravir des échelons supplémentaires lors du programme libre. Ils ont cependant commis quelques erreurs techniques, entraînant notamment la chute de Ruest sur le triple boucle lancé. Leur duo a terminé huitième au cumulatif, avec 162,16 points.



En danse, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, qui s'entraînent à Montréal, ont préservé leur avance et triomphé avec 200,76 points, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (195,17) ainsi que Gilles et Poirier (186,97).



Carolane Soucisse, de Châteauguay, et Shane Firus ont pris le huitième rang avec 156,64 points.



En fin de soirée, la Russe Elizaveta Tuktamysheva a remporté le titre féminin avec 203,32 points, devant la Japonaise Mako Yamashita, à 203,06, et la Russe Evgenia Medvedeva, à 197,91. La recrue Alicia Pineault, de Varennes, a abouti au 10e échelon avec 158,29 points.