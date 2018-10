Messing domine le programme court aux Internationaux Patinage Canada

À la surprise générale, le Canadien Keegan Messing s’est hissé en tête après le programme court, vendredi, aux Internationaux Patinage Canada.

Messing, qui a patiné au son de « You’ve Got A Friend In Me » de Michael Bublé, a offert une routine sans faille qui lui a valu l’impressionnant total de 95,05 points. Après sa performance, les spectateurs réunis à la Place Bell lui ont offert une ovation.

Ce résultat est d’autant plus étonnant que la plupart des observateurs s’attendaient à voir le Japonais Shoma Uno survoler aisément la compétition.

Uno, qui a décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février dernier, a commis quelques erreurs techniques et chuté en tentant un triple axel, le privant de précieux points. Il s’est néanmoins emparé du deuxième rang avec 88,87 points, à peine un centième devant le Sud-Coréen Junhwan Cha (88,86).

Le Canadien Nam Nguyen, qui s’est exécuté tout juste avant Messing, a offert une belle performance et terminé septième en vertu d’un score de 82,22 points — son meilleur résultat jusqu’ici cette saison. Roman Sandovsky, de Toronto, a fermé la marche parmi les 12 compétiteurs avec 67,72 points.

Chez les dames, la Russe Elizaveta Tuktamysheva, qui fut championne du monde en 2015, a remporté le programme court avec 74,22 points. Elle a devancé les Japonaises Wakaba Higuchi (66,51) et Mako Yamashita (66,30).

L’Ontarienne Alaine Chartrand et la Québécoise Alicia Pineault ont fini aux huitième et neuvième rangs avec 60,47 et 59,02 points, dans l’ordre.

D’autre part, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue — qui sont dirigés par les Québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, comme plusieurs autres duos d’ailleurs — ont pris le premier en danse rythmique avec 80,49 points.

Les médaillés d’argent aux derniers Mondiaux ont aisément devancé les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (74,66) et les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz (72,35). Piper Gilles et Paul Poirier ont été les meilleurs représentants de l’unifolié avec une sixième place, à 66,95, sur les 10 duos inscrits.

En lever de rideau de la compétition, les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont obtenu 74,51 points pour leur programme court et se sont emparés du premier rang chez les couples. Ils ont devancé les Chinois Cheng Peng et Yang Jin, qui ont récolté 72,00 points, et les Canadiens Kristen Moore-Towers et Michael Marinaro, à 71,26.

Les autres couples canadiens, ceux d’Evelyn Walsh/Trennt Michaud et de Camille Ruest/Andrew Wolfe, ont fini aux sixième et septième échelons avec respectivement 59,59 et 57,53 points.

Les Internationaux Patinage Canada se poursuivront samedi.