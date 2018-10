Les Red Sox égalent le pointage 1-1 face aux Dodgers

Jackie Bradley fils a joué les trouble-fêtes en cognant un circuit en solo en huitième manche et les Red Sox de Boston ont égalé le pointage 1-1 face aux Dodgers de Los Angeles pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire, vendredi soir, lors du troisième duel de la Série mondiale.



Bradley a fait passer un mauvais quart d’heure à Kenley Jansen alors qu’il venait tout juste de s’amener sur la butte en huitième. Avec deux balles au compteur, le joueur le plus utile de la série de championnat de la Ligue américaine a de nouveau fait honneur à son titre en sortant son coup de canon pour redonner espoir aux Red Sox.



Avec deux coureurs sur les sentiers en neuvième manche, les Dodgers n’ont pas été en mesure d’offrir la réplique.



Les deux équipes se retrouveront samedi soir pour disputer le quatrième affrontement, au Dodger Stadium. Rich Hill sera au monticule pour les Dodgers et affrontera le lanceur droitier Nathan Eovaldi.



La recrue des Dodgers Walker Buehler a muselé la puissante machine des Red Sox et il a été parfait en quatrième, cinquième et sixième manches pour permettre aux locaux de conserver leur avance d’un point. En sept manches de travail, le lanceur de 24 ans a limité la meilleure attaque des Majeures à deux coups sûrs et a effectué sept retraits au bâton.



Pour la première fois depuis le début de la série, les Dodgers ont été les premiers à s’inscrire au pointage, en fin de troisième manche.



Après avoir muselé les Dodgers lors des deux premières manches, Rick Porcello a cédé devant Joc Pederson, qui a expédié la balle rapide dans les gradins du champ droit pour prendre les devants 1-0 alors que les Red Sox venaient d’effectuer deux retraits faciles.

Les deux lanceurs partants se sont disputé une chaude lutte lors des premiers instants de la rencontre. Porcello et Buehler ont été intraitables, ne concédant aucun coup sûr en deux manches de travail chacun.



Buehler a été le premier à flancher lorsqu’il a accordé un simple à Jackie Bradley fils au début de la troisième manche. Après avoir capté la balle du bout du gant, Turner a tenté un relais spectaculaire au premier but, mais en vain.



La présence de Bradley sur les sentiers a toutefois été de courte durée. En tentant un vol de but, le frappeur des Red Sox s’est fait prendre en souricière et a été retiré par Brock Holt.



Porcello a été remplacé par Eduardo Rodriguez en cinquième manche, après avoir retiré Buehler au bâton et avoir concédé un simple, le troisième coup sûr de la rencontre, à Yasmani Grandal, premier frappeur de la manche.