John Ziegler, ancien président de la Ligue nationale de hockey, est décédé jeudi à l’âge de 84 ans.

La nouvelle a été rendue publique sur le site Internet de la LNH vendredi midi.

« La famille de la LNH a été attristée d’apprendre le décès de l’ancien président John Ziegler », a fait savoir le commissaire Gary Bettman dans une déclaration officielle.

« De 1977 à 1992, alors qu’il n’était que le quatrième président dans l’histoire de la LNH, John a supervisé la croissance de la ligue de 18 à 24 équipes, dont l’addition de quatre formations de l’AMH en 1979. Il a joué un rôle important dans la transition de la LNH vers une ligne plus internationale. Pendant son règne, la proportion de joueurs nés en Europe dans la LNH est passée de 2 % à 11 %, les premiers hockeyeurs issus de l’Union soviétique ont fait leur arrivée dans la ligue et des matchs entre des formations de la LNH et des équipes européennes sont devenus une tradition presque annuelle », a ajouté Bettman.

Au passage, Bettman a aussi souligné le soutien que lui a offert Ziegler en cours de route.

« Sur une note plus personnelle, John m’a donné de précieux conseils pendant mes premiers moments à titre de commissaire et il a toujours été très généreux de son temps. Sa contribution à notre sport a été reconnue en 1984 par l’octroi du trophée Lester-Patrick et en 1987 lors de son intronisation au Temple de la renommée du hockey. »

Né le 9 février 1934 à Grosse Pointe, dans l’État du Michigan, Ziegler a joué au hockey amateur de 1949 à 1969, mais c’est son travail dans le monde du droit qui lui a ouvert les portes de la LNH.

Il y a fait ses premiers pas auprès de l’organisation des Red Wings de Detroit dès 1959.

« Au nom de Marian Ilitch et en mon nom personnel, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille Ziegler, a déclaré Christopher Ilitch, gouverneur des Red Wings. Nous sommes très reconnaissants des conseils et du soutien que John nous a donnés à titre de président de la LNH lorsque notre famille a acheté les Red Wings en 1982. Nous sommes tout aussi reconnaissants pour les 17 années passées au sein de notre organisation avant cela. John a laissé une marque indélébile sur l’organisation des Red Wings et sur le sport de hockey au niveau international. »

Le 22 juin 1977, il a été élu quatrième président de l’histoire de la LNH, succédant à Clarence Campbell, et est entré en fonction le 26 août de la même année.

Son règne de 15 ans a pris fin en juin 1992, lorsqu’il s’est vu montrer la porte de sortie par des propriétaires insatisfaits de sa gestion d’une grève de dix jours des joueurs deux mois plus tôt.

Gil Stein l’a remplacé sur une base intérimaire.

Le titre de président a disparu avec le départ de Ziegler, alors que Bettman est devenu le premier commissaire dans l’histoire de la LNH, le 1er février 1993.