Finales de la WTA: Pliskova défait Kvitova

Singapour — Karolina Pliskova a remporté la première manche pour éliminer sa compatriote Petra Kvitova et a enchaîné en gagnant la deuxième manche pour obtenir son billet pour les demi-finales des Finales de la WTA. Pliskova, qui a franchi la phase de groupes pour une deuxième année d’affilée, a vaincu Kvitova 6-3, 6-4, jeudi, pour porter sa fiche au tournoi de fin de saison à 2-1. Dans l’autre rencontre , Elina Svitolina a conservé sa fiche parfaite et a atteint les demi-finales grâce à une victoire de 5-7, 7-5, 6-3 contre la Danoise et championne en titre Caroline Wozniacki.