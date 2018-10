Caroline Wozniacki souffre de polyarthrite rhumatoïde

Photo: Vincent Thian Associated Press

Singapour — Caroline Wozniacki a appris qu’elle souffre de polyarthrite rhumatoïde tout juste avant les Internationaux des États-Unis, en août, a révélé la Danoise lors des Finales de la WTA, jeudi. Wozniacki a remporté un premier titre du Grand Chelem lors des Internationaux d’Australie en janvier et a brièvement atteint le premier rang mondial pour une première fois en six ans. « J’ai appris que je souffrais d’une maladie dégénérative, la polyarthrite rhumatoïde, qui attaque les articulations, a-t-elle expliqué. Au début, j’étais sous le choc. Vous pensez être une des athlètes les plus en forme. Je suis reconnue pour ça, puis d’un coup, vous devez vous adapter à cette situation. »