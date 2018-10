Le Tour de France célébrera les 100 ans de son maillot jaune en 2019

Le Tour de France célébrera l’an prochain le 100e anniversaire de son célèbre maillot jaune.

Alors que la France se remettait du carnage de la Première Guerre mondiale, le Tour de France a servi de source d’espoir pour la nation. Le maillot jaune, porté par le meneur de la compétition et le symbole le plus célèbre du monde du cyclisme, a été introduit en 1919.

« Il est sorti des tranchées, né des décombres d’une France blessée, a dit le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, jeudi, lors du dévoilement du parcours que franchiront les cyclistes du 6 au 28 juillet prochains. Une lumière était recherchée, une couleur que l’on peut mieux voir que les autres dans la poussière, dans la nuit. Un phare était nécessaire pour guider la France vers une résurgence. »

Prudhomme a été accompagné sur la scène par les quintuples vainqueurs de la Grande Boucle Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

« C’est le maillot le plus important que vous pouvez porter », a dit Merckx, qui est âgé de 73 ans.

Seulement quatre cyclistes ont gagné le Tour de France à cinq reprises, l’autre étant Jacques Anquetil. Lance Armstrong l’a gagné sept fois avant de voir son nom être effacé du livre des records en raison de dopage.

« Pendant un siècle, le maillot jaune a laissé sa marque. Il a tout vécu, les plus grands exploits, les plus grands champions, a dit Prudhomme. Il a aussi connu les mensonges. [Un total de] 266 champions ont eu l’honneur de le porter. »

Le Britannique Chris Froome visera un cinquième titre l’an prochain, mais devra rivaliser avec son coéquipier chez Team Sky Geraint Thomas lors de l’épreuve de 3460 kilomètres. Le Tour de France sera ponctué de sept étapes favorisant les sprinteurs, cinq étapes mélangeant les styles, sept étapes en montagne — cinq se terminant sur des sommets —, un contre-la-montre par équipes et un contre-la-montre individuel.

Les étapes relevées en montagne auront d’abord lieu dans les Pyrénées avant de se poursuivre dans les Alpes.

Il y aura moins de montées hors catégorie que par le passé, mais plus de montées de catégorie 2, qui favorisent les attaques.

« Notre objectif n’était pas de rendre le Tour plus difficile, mais plus varié, a indiqué Prudhomme. Nous voulons encourager les attaques. »

Team Sky a gagné six des sept dernières éditions du Tour de France, souvent grâce à une bonne stratégie pour contrer les attaques en montagne.

Le Tour de France commencera par une épreuve sur le plat autour de Bruxelles, avant la présentation d’un contre-la-montre par équipes de 27 km autour de la capitale belge le lendemain.

Après avoir quitté la Belgique, le Tour se poursuivra en Champagne et en Lorraine. La quatrième étape pour les sprinteurs aura lieu à Reims, là où 25 rois français ont été couronnés dans sa cathédrale.

Après avoir quitté l’Alsace, la septième étape sera la plus longue à 230 km et se jouera au sprint. Le lendemain, les cyclistes devront grimper quelques collines entre Mâcon et Saint-Étienne.

Le premier jour de repos aura lieu le 16 juillet à Albi, dans le sud de la France, suivi d’une étape de sprint avant l’arrivée dans les Pyrénées. Pour la 14e étape, le 20 juillet, les cyclistes devront grimper le col du Tourmalet, l’un des lieux mythiques du Tour de France.

Les étapes 18 à 20 auront lieu dans les Alpes, incluant des montées des cols de Galibier et d’Iseran. Les cyclistes devront aussi grimper 33,4 km pour atteindre la station de ski de Val Thorens.

Les participants prendront ensuite l’avion pour rejoindre Paris pour la 21e et dernière étape, qui prendra fin sur les Champs-Élysées.