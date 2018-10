Les Red Sox prennent les commandes de la Série mondiale 2-0

David Price a limité les frappeurs adverses à trois coups sûrs, J.D. Martinez a soulevé la foule en brisant l’égalité en cinquième manche et les Red Sox de Boston ont à nouveau défait les Dodgers de Los Angeles 4-2, mercredi soir, lors du deuxième duel de la Série mondiale.

Les Red Sox ont réussi leur pari à domicile et s’envoleront vers Los Angeles avec une importante avance de 2-0.

Après que Steve Pearce eut nivelé la marque 2-2 en début de cinquième, Martinez a profité de l’impulsion du moment pour envoyer la balle en lieu sûr au champ opposé pour remettre les locaux en avant 4-2.

Le troisième affrontement aura lieu vendredi soir, au Dodger Stadium. Walker Buehler sera au monticule pour les Dodgers. L’identité de son adversaire n’a toutefois pas été dévoilée du côté des Red Sox.

Price a de nouveau livré une performance à la hauteur de son talent pour permettre aux Red Sox de prendre les commandes dans la série. Après avoir encaissé onze revers d’affilée en éliminatoires, le lanceur partant des Red Sox a laissé ses complexes de côté après avoir livré deux bonnes performances lors de la série de championnat de la Ligue américaine et a de nouveau savouré la victoire.

Joe Kelly, Nathan Eovaldi et Craig Kimbrel se sont succédé au monticule par la suite pour sceller la victoire.

Après avoir ouvert les écluses la veille, les deux équipes ont disputé un duel plus défensif.

Price a affiché un calme olympien sur la butte dès les premiers instants de la rencontre. L’as lanceur a fait bon usage de sa balle rapide pour faire mal paraître les premiers frappeurs des Dodgers. En six manches de travail, il a concédé deux points en trois coups sûrs et trois buts sur balles, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Les Red Sox ont donné du fil à retordre à Hyun-Jin Ryu en remplissant les sentiers en cinquième manche, après que Yasiel Puig eut permis aux Dodgers de prendre les devants pour la première fois de la rencontre en quatrième. S’amenant au monticule en relève, Ryan Madson a d’abord concédé un but sur balles à Pearce pour lui permettre de niveler le pointage 2-2. Le releveur a mal paru une fois de plus sur la séquence suivante en permettant à Martinez d’inscrire un simple de deux points.

Ian Kinsler s’est chargé d’ouvrir la marque pour des Red Sox en fin de deuxième manche alors qu’il y avait deux retraits. Kinsler a frappé un solide simple en direction du champ gauche aux dépens de Ryu. Après avoir fait rebondir la balle sur le monstre vert pour atteindre le deuxième coussin, Xander Bogaerts a profité du simple de Kinsler pour faire 1-0.

Chris Taylor s’est rapidement chargé de mettre un terme à la menace. Le voltigeur de gauche des Dodgers a effectué un puissant relais vers Machado pour permettre aux Dodgers de retirer Kinsler au troisième but, à la suite du simple de Jackie Bradley fils.

Après avoir été limités à deux buts sur balles lors des trois premières manches, les Dodgers ont repris les choses en main en quatrième. David Freese, premier frappeur de la manche, a amorcé la remontée des visiteurs en frappant un simple et s’est rendu au deuxième coussin grâce au simple de Manny Machado. Après une visite au monticule, le partant des Red Sox, David Price, a alloué un but sur balles à Taylor pour permettre aux Dodgers de remplir les sentiers.

Il n’en fallait pas plus pour que Matt Kemp pousse Freese à la plaque en frappant un ballon-sacrifice en direction du champ centre pour créer l’égalité 1-1. Avec des coureurs positionnés aux premier et deuxième buts, Puig a envoyé la balle tout juste par-dessus le deuxième but, Kinsler, pour porter la marque à 2-1.

Ryu a pour sa part écopé de la performance difficile de Madson, avec quatre points en six coups sûrs et un but sur balles. Il a effectué cinq retraits au bâton pour limiter les dégâts.

Les Red Sox ont honoré l’équipe qui a raflé les honneurs en 2004 avant la présentation de la deuxième rencontre.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a été chaudement applaudi par les partisans des Red Sox durant la cérémonie d’avant-match. Roberts est sorti de l’abri des joueurs pour rejoindre ses anciens coéquipiers sur le terrain.

Jason Varitek, Tim Wakefield, Kevin Millar, Alan Embree, Keith Foulke, Pedro Martinez et David Ortiz ont tous participé au lancer protocolaire.