Kerber et Stephens l’emportent en trois manches aux finales de la WTA

Photo: Vincent Thian Associated Press

Singapour — Sloane Stephens et Angelique Kerber ont chacune triomphé en trois manches mercredi aux finales de la WTA pour empêcher leurs adversaires de se détacher de leur groupe, à l’aube du dernier tour de matchs préliminaires. Stephens a vaincu Kiki Bertens 7-6 (4), 2-6, 6-3. Il s’agissait de sa deuxième victoire d’affilée en phase préliminaire. Un peu plus tôt mercredi, Kerber a évité le désastre au service pour vaincre Naomi Osaka 6-4, 5-7, 6-4. Ces résultats signifient que les quatre joueuses peuvent encore espérer atteindre le carré d’as. Stephens est la seule joueuse à présenter une fiche de 2-0, tandis que Kerber et Bertens ont des dossiers de 1-1, et Osaka ferme la marche à 0-2.