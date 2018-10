Roger Federer bat Krajinovic en trois manches au premier tour

Bâle — Roger Federer a eu raison de Filip Krajinovic 6-2, 4-6 et 6-4 en première ronde du tournoi de Bâle, sa ville natale. Favori, Federer a remporté sept jeux d’affilée, une séquence lui donnant le premier set et une avance d’un bris dans le second. Krajinovic, de la Serbie, a riposté avec trois bris, enlevant la deuxième manche. Le bris crucial a toutefois été l’oeuvre du Suisse, tôt au troisième set. Le match s’est conclu sur un revers trop long, après deux heures et 11 minutes. Federer aura comme prochain rival l’Allemand Jan-Lennard Struff, classé 52e. Il a défait l’Australien John Millman, 7-6 (3) et 6-2. Federer est en quête d’un 99e titre. Il est le champion en titre à Bâle, où il a triomphé huit fois.