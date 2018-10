Wozniacki s’offre sa première victoire aux finales de la WTA

Singapour — La championne en titre Caroline Wozniacki a remporté sa première victoire cette année aux finales de la WTA, disposant de Petra Kvitova 7-5, 3-6, 6-2. De son côté, Elina Svitolina a inscrit sa deuxième victoire dans l’autre match du groupe Blanc, défaisant Karolina Pliskova 6-3, 2-6, 6-3. Ces résultats font en sorte que les quatre joueuses sont toujours dans la course pour passer en demi-finales. Wozniacki, qui est devenue la première Danoise à remporter un titre du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie cette année, a maintenant une fiche de 1-1 dans son groupe. Kvitova est 0-2. « J’ai beaucoup mieux joué aujourd’hui, a reconnu Wozniacki. J’ai bien retourné la balle. J’ai aussi bien servi. Contre Petra, elle est si puissante que vous devez vous concentrer sur votre jeu. J’ai simplement essayé de garder ma concentration et de retourner le plus de balles possible. « J’ai toujours confiance en moi et, quand je suis sur le terrain, je crois que je vais gagner. »