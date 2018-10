Sloane Stephens défait Naomi Osaka en 3 manches aux Masters de tennis féminin

Photo: Vincent Thian Associated Press

Singapour — Dans un duel opposant les deux dernières gagnantes des Internationaux des États-Unis, Sloane Stephens a eu le meilleur. L’Américaine, championne 2017, a vaincu Naomi Osaka 7-5, 4-6, 6-1 aux Masters de tennis féminin, dernier tournoi du circuit WTA de la saison regroupant les huit meilleures raquettes du monde. Il s’agit d’une première participation à cette compétition pour les deux joueuses, mais Stephens a semblé plus calme qu’Osaka, première Japonaise à gagner un tournoi du Grand Chelem le mois dernier, à New York. Les deux joueuses ont par contre eu du mal à conserver leur service. Osaka a vu le sien brisé 7 fois en 19 occasions, tandis que Stephens a offert 12 balles de bris à son adversaire, qui en a converti 4. Stephens s’est qualifiée pour le tournoi avec 33 victoires, le plus faible total parmi les huit participantes.