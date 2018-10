Gabriel Landeskog, de l’Avalanche, obtient la 1re étoile dans la LNH

New York — L’ailier gauche Gabriel Landeskog, de l’Avalanche du Colorado, qui a amassé six buts et une passe en trois matchs, a obtenu la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey. Le joueur de centre Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, et le gardien Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, figurent également au tableau d’honneur. Landeskog, qui a aidé l’Avalanche à récolter cinq points sur une possibilité de six, a notamment réussi son troisième tour du chapeau, incluant le but victorieux, lors d’un gain de 5-3 contre les Devils du New Jersey, jeudi. Le Suédois de 25 ans, qui en est à sa huitième saison au Colorado, domine la LNH avec un différentiel de plus-10 cette saison. McDavid a totalisé six points (2-4 – 6) en trois rencontres. Il s’est notamment illustré face aux Jets de Winnipeg, mardi dernier, avec une récolte de deux buts et de deux aides lors d’une victoire de 5-4 en prolongation.