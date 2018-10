Les patineurs Hudey et Dubreuil s'imposent au 500m

Marsha Hudey et Laurent Dubreuil se sont imposés à leurs épreuves respectives du 500 m, tandis qu’Isabelle Weidemann et Jordan Belchos ont fait de même en longue piste au 5000 et au 10 000 m, dimanche, aux Championnats canadiens de distances individuelles.

Hudey a réalisé le meilleur temps du 500 m féminin, soit 38,23 secondes. Cette victoire signifie qu’elle représentera de nouveau le Canada à la Coupe du monde, elle qui avait décroché une médaille d’argent la saison dernière à l’occasion de la Coupe du monde à Stavanger, en Norvège.

« Je suis contente d’avoir obtenu le temps de qualification pour la Coupe du monde, a déclaré Hudey à propos de sa performance. Je dois encore travailler sur quelques points, mais c’était un effort acceptable pour aujourd’hui. »

Kaylin Irvine, de Calgary, a suivi de près en deuxième place avec un chrono de 38,43 et la Québécoise Noémie Fiset a enregistré un temps de 39,07, ce qui lui a valu le troisième rang.

Au 500 m masculin, le spécialiste du sprint, Dubreuil, a conclu la course avec un temps de 34,64, ce qui répond au standard de qualification pour la Coupe du monde dans cette distance.

Le Montréalais Christopher Fiola et Gilmore Junio, de Calgary, ont tous deux affiché un temps de 35,22 pour accéder aux deux autres places sur le podium.

Au 5000 m féminin, Weidemann a quant à elle enregistré un temps de 6:58,30 dans la victoire. C’est cependant bien en deçà du temps de qualification nécessaire pour la Coupe du monde qui était établi à 7:05,50. Elle en était à sa deuxième victoire de la compétition, elle qui s’est imposée au 3000 m féminin vendredi.

Elle sera accompagnée sur le circuit de la Coupe du monde par l’Ontarienne Ivanie Blondin, qui s’est préqualifiée dans cette distance grâce aux résultats qu’elle a obtenus la saison dernière.

Belchos a eu le dessus au 10 000 m masculin grâce à un temps de 13:14,60, ce qui lui a permis de devancer son seul adversaire dans cette épreuve, Graeme Fish, qui a terminé sa course en 13:16,24.

Le champion olympique et détenteur du record du monde, Ted-Jan Bloemen, n’a pas pris part au 10 000 m de dimanche puisqu’il est déjà qualifié pour la Coupe du monde.

Les Championnats canadiens de distances individuelles, qui se poursuivront jusqu’à mercredi, servent à déterminer la composition de l’équipe qui représentera le Canada sur le circuit de la Coupe du monde et aux Championnats du monde durant la saison 2018-2019.