Svitolina et Pliskova victorieuses au premier jour des finales de la WTA

Singapour — Karolina Pliskova et Elina Svitolina ont savouré la victoire en simple alors que débutaient les Finales de la WTA, dimanche. La Tchèque Pliskova, meneuse de la WTA avec 48 gains, cette saison, a battu la championne en titre Caroline Wozniacki 6-2, 6-4. Pliskova a résisté aux 10 balles de bris qu’elle a concédées. Elle a mis fin au match avec son troisième as. L’Ukrainienne Svitolina a eu raison de la Tchèque Petra Kvitova 6-3, 6-3. Cette dernière avait remporté leurs sept dernières confrontations. Championne des Finales en 2011 et couronnée cinq fois cette année, Kvitova s’est inclinée en 90 minutes. Elle a commis sept doubles fautes. Au programme lundi : Naomi Osaka contre Sloane Stephens, puis Angelique Kerber face à Kiki Bertens.