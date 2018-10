Tsitsipas devient le premier joueur grec à remporter un titre de l’ATP

Stockholm — Stefanos Tsitsipas est devenu le premier Grec à remporter un tournoi de l’ATP, dimanche, battant Ernests Gulbis 6-4 et 6-4 en finale, à Stockholm. L’athlète de 20 ans a triomphé en 81 minutes, quand le Letton a envoyé un coup droit dans le filet. Tsitsipas avait été vaincu par l’Espagnol Rafael Nadal à ses deux finales précédentes. Contre Gulbis, 145e au monde, Tsitsipas a remporté 80 % des points au service, ne subissant pas de bris. Classé 16e, Tsitsipas est le 12e joueur de l’ATP à remporter un premier titre cette année. Gulbis avait une fiche de six en six en finales, sa plus récente remontant à 2014. Il a éliminé le favori John Isner en demi-finale.