L’Impact défait le Toronto FC et reste dans la course aux éliminatoires

L’Impact de Montréal a fait sa part du travail pour rester dans la course aux éliminatoires, dimanche, battant le Toronto FC 2-0, et il a aussi reçu un coup de main d’un rival.

Ignacio Piatti a marqué sur un penalty à la 74e minute de jeu, puis a ajouté un but d’assurance à la 89e minute pour l’Impact (14-15-4), qui aurait pu subir l’élimination si le D.C. United et le Crew de Columbus avaient aussi gagné leur rencontre. Le D.C. United l’a fait, triomphant du New York City FC 3-1, mais le Crew s’est incliné 2-1 contre l’Orlando City SC.

L’Impact, qui détient 46 points, peut donc toujours devancer ou rejoindre le Crew (13-11-9), qui possède 48 points. Avec un match à faire, le Bleu-blanc-noir devra vaincre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine et espérer un verdict nul ou une défaite du Crew face au Minnesota United. Si jamais les deux équipes terminent la saison avec 49 points, l’Impact aboutirait au sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association Est puisqu’il détiendrait l’avantage au chapitre des victoires.

Pour rester dans la course, la formation de Rémi Garde devait l’emporter contre le Toronto FC (9-18-6) dimanche et son grand rival ne lui a pas rendu la tâche facile.

Sebastian Giovinco et Lucas Janson ont obtenu plusieurs occasions de marquer et le gardien Evan Bush a dû réaliser quatre arrêts pour inscrire un 10e blanchissage cette saison.

L’Impact s’est aussi vu refuser un but en première demie, quand les reprises vidéo ont confirmé que Quincy Amarikwa était en position de hors-jeu tout juste avant que Rod Fanni touche la cible.

Il a aussi fallu une consultation vidéo pour que l’arbitre accorde le penalty à l’Impact qui a mené au premier but de Piatti.