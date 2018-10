Carey Price pourra améliorer sa position dans le livre des records du Canadien

Claude Julien s’est gardé une porte ouverte en annonçant que Carey Price sera « probablement » le gardien du Canadien de Montréal samedi soir, à Ottawa. Si ça se confirme, Price aura l’occasion de poursuivre sa progression dans le livre des records de l’équipe.

Deux jalons sont à la portée du vétéran gardien, l’un dont il était au courant, l’autre qu’il ignorait totalement.

Si Price joue et vient à bout des Sénateurs, il signera alors la 289e victoire de sa carrière. Cela lui permettra de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang chez le Canadien.

Le meneur est Jacques Plante, avec 314 victoires.

« Ce serait pas mal cool. C’est une statistique dont je peux être très fier. J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs de hockey et avec de bonnes équipes au cours de ma carrière. Ç’a m’a aidé à me rendre où je suis. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans ma vie et qui m’ont appuyé. Je leur en suis très reconnaissant.

« Quand j’étais jeune, je rêvais d’être comme Patrick. M’être rendu aussi loin dans ma carrière, c’est quelque chose qui me rend fier », a-t-il plus tard déclaré.

Price se souvent très bien de sa toute première victoire, le 10 octobre 2007. Le gardien, alors âgé de 20 ans et 55 jours, avait stoppé 26 rondelles dans un gain de 3-2 au Mellon Arena, l’ancien domicile des Penguins de Pittsburgh.

« Il me semble que ça fait une éternité, mais c’est certainement l’un des moments les plus mémorables. »

Temps sur la glace

Par ailleurs, si Price passe 60 minutes sur la patinoire du Centre Canadian Tire, il totalisera alors 33 209 minutes de jeu en saison régulière. Il ne lui en restera que 15 à écouler pour passer devant Jacques Plante au tout premier rang dans l’histoire du Canadien.

C’est un tour de force qu’il pourrait concrétiser mardi soir au Centre Bell, lors de la visite des Flames de Calgary.

« Vraiment ? Je l’ignorais, a admis Price, au sujet de ce potentiel fait d’armes. Je n’ai jamais vraiment été porté sur les statistiques, sur les chiffres.

« J’entame la deuxième moitié de ma carrière. Plus j’avance en âge, mieux je prends soin de moi. En fait, je commence à me sentir mieux. »

En attendant de poursuivre sa progression dans les annales du Canadien de Montréal, Price pourrait affronter, samedi soir, une équipe qui surprend autant que la sienne.

Les Sénateurs présentent une fiche de 3-2-1 et ont marqué 24 buts, 3 de plus que le Tricolore. Ils seront cependant privés des services de Brady Tkachuk, qui pourrait être absent pendant environ un mois à cause d’une blessure à une jambe.

Inactifs depuis lundi après avoir vaincu les Stars de Dallas 4-1, ils disputeront le quatrième de cinq matchs d’affilée au Centre Canadian Tire, où ils ont gagné leurs deux dernières sorties.

« Leur situation est semblable à la nôtre parce que les attentes n’étaient pas très élevées en début de saison. Nous allons devoir nous préparer pour affronter une équipe enthousiaste. On dirait qu’ils jouent toujours bien contre nous », a noté Price.

Selon Claude Julien, les Sénateurs forment une équipe compétitive.

« C’est une équipe qui est capable de marquer des buts. Je sais que présentement, on leur reproche un peu leur jeu défensif. Mais ils sont jeunes et, de ce que j’ai vu, ils ont mérité leurs victoires contre Dallas et Los Angeles. Quand tu n’as pas de pression, tout ce que tu fais, c’est que tu joues avec beaucoup de confiance. C’est ce qu’ils font présentement. »