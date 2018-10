Bouchard s’incline en demi-finales au Luxembourg

Luxembourg — Eugenie Bouchard a servi pour le match en deuxième manche, vendredi, mais l’Allemande Julia Görges a sauvé les meubles avant de renverser la Québécoise 6-7 (3), 7-5 et 6-1 en demi-finale du tournoi du Luxembourg. Bouchard, la 108e raquette mondiale, a servi pour le match alors qu’elle menait 5-4 au deuxième set. Sa rivale, la favorite du tournoi, l’a cependant brisée, avant de s’adjuger les deux jeux suivants — et du même coup la manche. Görges n’a plus été menacée par la suite, concluant la rencontre en deux heures et vingt minutes.