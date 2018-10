Despatie et Keon parmi les intronisés au Panthéon des sports canadiens

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Toronto — Le plongeur Alexandre Despatie et le hockeyeur Dave Keon font partie des nouveaux membres du Panthéon des sports canadiens. Despatie, de Laval, s’est retrouvé sous les projecteurs du monde entier dès l’âge de 13 ans en devenant le plus jeune champion de l’histoire des Jeux du Commonwealth, obtenant une médaille d’or à la plateforme de 10 m en 1998. En 2004, Despatie est devenu le premier plongeur canadien à remporter une médaille olympique, obtenant la médaille d’argent au tremplin de 3 m. Il a surmonté une sérieuse blessure au pied pour remporter une autre médaille d’argent à la même épreuve, aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. De son côté, Keon, de Rouyn-Noranda, a notamment porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto pendant 15 saisons, aidant l’équipe à gagner quatre titres de la Coupe Stanley, soit en 1962, 1963, 1964 et 1967. Les autres sportifs honorés jeudi à Toronto sont Chandra Crawford (ski de fond), Damon Allen (football), Jeff Adams (course en fauteuil roulant) et la regrettée Mary Baker (baseball). La docteure Sandra Kirby, une administratrice en sport, entraîneuse et activiste, a été intronisée en tant que bâtisseuse en compagnie de l’organisateur de sports pour les peuples autochtones et avocat Wilton Littlechild.