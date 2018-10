Fed Cup: le duel Canada-Pays-Bas aura lieu à Bois-le-Duc

Le duel de premier tour du Groupe mondial II de la Fed Cup entre le Canada et les Pays-Bas, qui se déroulera les 9 et 10 février 2019, aura lieu en salle sur la terre battue au stade Maaspoort Sports Events de Bois-le-Duc, a annoncé la Royal Dutch Lawn Association mardi. Ce sera alors le septième choc entre les deux pays, mais un premier depuis 1987. Le Canada occupe le 17e rang mondial, alors que les Pays-Bas pointent au 10e. Les représentantes de l’unifolié seront dirigées pour la première fois par l’ex-joueuse Heidi El Tabakh. Le gagnant de cet affrontement participera ensuite à une rencontre de qualification pour le Groupe mondial I, prévue en avril. Le Canada a assuré sa place au sein du Groupe mondial II en vertu d’un gain de 3-2 aux dépens de l’Ukraine en avril dernier. Le quatuor canadien, théoriquement négligé dans cet affrontement, était composé de Françoise Abanda, de Bianca Andreescu, d’Eugenie Bouchard et de Gabriela Dabrowski. La composition des équipes canadienne et néerlandaise sera annoncée à une date ultérieure.