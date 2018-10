Eugenie Bouchard accède au 2e tour de l’Omnium du Luxembourg

Photo: Paul Crock Agence France-Presse

Luxembourg — Eugenie Bouchard a poursuivi sa lancée en éliminant la Hongroise Timea Babos 6-4, 6-2 au premier tour de l’Omnium du Luxembourg mardi. La Québécoise, 108e au monde, est venue à bout de son adversaire en une heure et 12 minutes. Bouchard présente maintenant une fiche de 1-2 en carrière contre Babos, 63e raquette mondiale. Elle affrontera au deuxième tour la troisième tête de série, l’Espagnole Carla Suarez Navarro. Plus tôt en qualifications, Bouchard avait écarté la Roumaine Raluca Serban et la Suisse Jil Teichmann.