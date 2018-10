L’Allemand Alexander Zverev confirme sa place en vue des Finales de l’ATP

Même si Roger Federer a cette fois remporté un match en deux manches consécutives au Masters de Shanghai cette année, il n’a pas été en mesure d’économiser son énergie.

Le champion en titre a accédé aux demi-finales, vendredi, en battant le Japonais Kei Nishikori, no 8, 6-4, 7-6 (4). Il avait gagné ses deux premiers matchs en trois sets.

« C’est en fait du pareil au même puisque mes trois matchs ont à peu près duré le même temps, 1 heure et 52 [minutes], a convenu Federer. Alors, une victoire en deux sets ne veut pas tout dire. »

Federer a terminé le match avec 10 as et a réussi 71 % de ses premières balles de service.

« Je suis content d’avoir gagné le match en deux sets, a poursuivi le Suisse. Je pense pouvoir être très heureux de mon niveau de jeu cette semaine. »

Federer, double champion à Shanghai, affrontera maintenant Borna Coric, 13e tête de série. Le Croate a vaincu Matthew Ebden 7-5, 6-4.

« Il a vraiment amélioré son jeu, il a progressé sur le court, a dit Federer de Coric. Il se défend bien maintenant, il a un jeu de transition et un solide service. »

Plus tôt, Alexander Zverev, 4e tête de série, a confirmé sa place pour les finales de l’ATP le mois prochain grâce à sa victoire de 6-4 et 6-4 contre Kyle Edmund en quarts de finale du Masters de Shanghai.

Zverev est le cinquième joueur à se qualifier pour le tournoi de fin de saison à Londres, rejoignant Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Juan Martin del Potro pour ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de l’année.

« Évidemment, c’est génial de me qualifier officiellement et de figurer à nouveau parmi les huit meilleurs, un groupe d’élite, ce qui est l’objectif de tout le monde en début de saison », a précisé Zverev.

Zverev affrontera Djokovic, deuxième tête de série, en demi-finale. Le champion de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis, en quête d’un quatrième titre record à Shanghai, a défait Kevin Anderson, no 7, 7-6 (1), 6-3.

Zverev a remporté son unique rencontre contre Djokovic en finale à Rome en 2017.

« C’était une surface différente, a expliqué Djokovic à propos de leur précédent affrontement. Je pense aussi que je ne jouais pas aussi bien qu’en ce moment. »

« Mais il s’est aussi beaucoup amélioré et il s’est imposé comme un joueur de premier plan. Ce sera assurément un match serré. »

Anderson a eu l’occasion de prendre une avance rapide contre Djokovic, mais il a raté un coup droit sur une balle de manche au 12e jeu du match. Djokovic n’a pas offert une autre occasion au Sud-Africain.

Zverev, qui a amélioré son palmarès à 4-0 contre Edmund, a sauvé le seul point de bris qu’il a concédé et il a tiré profit des deux bris en sa faveur.

Cette victoire a permis à Zverev, âgé de 21 ans, de remporter son 49e match de la saison. Dominic Thiem, qui a perdu son match de première ronde cette semaine, occupe la deuxième place avec 48 victoires cette saison.

« Cela signifie beaucoup parce que je n’ai disputé que les plus importants tournois, a déclaré Zverev. De toute évidence, je ne veux pas m’arrêter là. Il reste encore beaucoup de tennis jusqu’à la fin de l’année. Je suis en demi-finale et je ne veux évidemment pas me satisfaire de ça pour l’instant. »