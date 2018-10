Football: les Alouettes se défont de Lavoie, de Blake et d’Ackie

Les Alouettes de Montréal se sont départis de plusieurs éléments clés canadiens à la date limite des transactions alors qu’ils ont cédé le centre-arrière québécois Patrick Lavoie, le joueur de ligne offensif Philip Blake ainsi que le secondeur Chris Ackie lors de deux transactions distinctes. Le directeur général Kavis Reed a d’abord cédé Lavoie et Blake aux Roughriders de la Saskatchewan en retour du receveur de passes canadien Joshua Stanford et d’un choix de deuxième tour au repêchage de 2020. Puis, Reed a envoyé Ackie au Rouge et Noir d’Ottawa en retour d’un autre choix de deuxième tour, mais en 2019.