Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Japon

Lewis Hamilton a dominé le Grand Prix de Formule 1 du Japon, dimanche, s’adjugeant du même coup sa quatrième victoire consécutive et s’approchant encore un peu plus de la conquête d’un cinquième championnat du monde. Le pilote canadien Lance Stroll a quant à lui terminé au 17e rang.

Parti de la position de tête, le pilote Mercedes n’a jamais vraiment été inquiété. Il a éventuellement franchi le fil d’arrivée avec une avance de 12,919 secondes sur son coéquipier Valtteri Bottas. Le pilote Red Bull Max Verstappen a complété le podium, à 14,295 secondes.

« Nous venons de connaître un week-end pratiquement parfait, a dit Hamilton. C’est bien de réussir le doublé, car ça démontre la force et la profondeur de notre équipe. »

Hamilton a maintenant enlevé les honneurs de six des sept dernières courses, et il s’est forgé un coussin de 67 points devant Vettel avec quatre courses à négocier. Il doit seulement marquer huit points de plus que Vettel lors de la prochaine escale, au Grand Prix des États-Unis, pour obtenir un cinquième championnat des pilotes.

« Nous avons bâti sur nos forces, sans interruption, a noté Hamilton. Et Austin [au Texas] est habituellement une piste favorable aux Mercedes, donc j’ai vraiment hâte de pouvoir lâcher la bête sur ce circuit là-bas. »

Vettel est parti huitième et s’est rapidement hissé en quatrième place, après avoir surpris les deux voitures Toro Rosso dès le départ.

Mais le pilote Ferrari a tenté de dépasser Verstappen au neuvième tour et les deux voitures sont entrées en contact, expédiant la voiture de la Scuderia dans une zone de dégagement. Cette sortie de piste a contraint Vettel à retourner en piste au 18e échelon.

« Je ne suis pas le responsable des règlements, a d’abord évoqué le Hollandais. C’était une situation semblable à celle qui s’est produite entre lui et moi en Chine. Il (Vettel) aurait pu être plus prudent. »

Vettel a remonté le peloton jusqu’en sixième place, mais il n’a pu compléter son ascension jusqu’à Hamilton.

Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a démontré une fois de plus l’ampleur de son talent après être parti de la 15e place sur la grille de départ. Il a éventuellement terminé quatrième, tout juste devant le coéquipier de Vettel, Kimi Raikkonen.

Sergio Perez, de Force India, a terminé septième, devant le pilote Haas Romain Grosjean. L’autre pilote de Force India, Esteban Ocon, a pris la neuvième position, tandis que Carlos Sainz, chez Renault, a complété le top-10.

Journée à oublier pour Stroll

Williams avait impressionné plusieurs personnes en qualifications samedi — dont l’équipe elle-même. Malheureusement pour l’équipe de Grove, en Angleterre, les pilotes Lance Stroll et Sergey Sirotkin n’ont pu reproduire le même genre de performance pendant la course à Suzuka.

Stroll, de Mont-Tremblant, a terminé en 17e position, un rang derrière son coéquipier russe.

Après la course, le Québécois a tenu à s’excuser auprès du pilote McLaren Fernando Alonso pour une manoeuvre agressive au départ. Celle-ci lui a d’ailleurs valu une pénalité des commissaires de course, qui s’est révélée fatale.

« J’ai attaqué l’extérieur du virage no 16 et je me suis retrouvé dans le gazon, avant de retourner dans ma ligne de course. Je suis entré en contact avec lui [Alonso], puis il a décidé de garder sa ligne, donc nous avons chacun écopé d’une pénalité », a expliqué Stroll.

« C’était un accrochage comme il s’en produit toujours au premier tour, lorsque ça chauffe un peu. Je veux juste qu’il sache que je ne l’ai pas bousculé intentionnellement […] Après ça, la course a été épouvantable. Rien n’a fonctionné ; c’était juste une mauvaise course », a-t-il conclu.