L’Impact défait le Crew de Columbus 3-0

Ne pouvant se permettre une autre contre-performance, l’Impact de Montréal a profité d’une contribution d’un but et deux aides de Saphir Taïder pour venir à bout du Crew de Columbus par le score de 3-0, samedi.

Une semaine après avoir encaissé le plus cuisant revers de son histoire en MLS lors d’un match crucial dans la course aux éliminatoires, l’Impact s’est racheté de belle manière.

Taïder a ouvert la marque sur un penalty à la 32e minute, avant de mettre la table pour les réussites d’Alejandro Silva, à la 44e minute, et d’Ignacio Piatti, à la 59e minute.

Piatti était en uniforme malgré une blessure à une cuisse subie le week-end dernier et qui a limité sa participation aux entraînements de l’équipe cette semaine. L’Argentin a inscrit son 14e but de la saison avant de céder sa place à Mathieu Choinière à la 76e minute.

L’Impact (13-15-4) s’est donc offert un coussin de cinq points devant le D.C. United (10-11-8) au sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est. Le United, qui a écrasé l’Impact 5-0 le week-end dernier, disputera le premier de ses trois matchs en main sur la formation montréalaise dimanche, quand il accueillera le Fire de Chicago.

Battu cinq fois sur six tirs face au D.C. United, le gardien de l’Impact Evan Bush s’est aussi racheté face au Crew. Il a réalisé neuf arrêts, dont deux spectaculaires contre Harrison Afful et Gyasi Zardes en première demie.

Le Crew (13-10-9) a offert une bonne opposition, ayant notamment l’avantage au niveau de la possession du ballon. Cependant, la formation de l’Ohio n’a qu’une victoire à ses 10 dernières sorties à l’étranger (1-6-3).

L’Impact sera en trêve internationale et reprendra le collier seulement le 21 octobre, quand il accueillera le Toronto FC. Le gardien James Pantemis (Canada), le défenseur Jukka Raitala (Finlande) et les milieux de terrain Samuel Piette (Canada) et Taïder (Algérie) ont été rappelés par leur équipe nationale respective.