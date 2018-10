Lewis Hamilton et McLaren dominent les premiers essais sur le circuit de Suzuka

Lewis Hamilton a dominé les premiers essais libres du Grand Prix du Japon, vendredi, une première indication que le meneur au championnat de Formule 1 sera difficile à battre en course, dimanche.

Après avoir mené la séance matinale, Hamilton a inscrit un chrono de 1 m 28,217 s lors de la deuxième séance d’essais, devançant de presque une demi-seconde (0,461) son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas. Le pilote de Ferrari Sebastian Vettel s’est classé troisième.

« Chaque fois que nous venons à Suzuka, en particulier ces dernières années, les voitures vont de plus en plus vite, a déclaré Hamilton. Ils ne font plus de pistes comme celle-ci. Il y a très peu d’espace de dégagement, une petite incursion sur le gazon et vous êtes dans le mur. »

Avec cinq courses à disputer, Hamilton ferait un pas de plus vers un cinquième titre de champion du monde avec une victoire à Suzuka, une course qu’il a dominée ces dernières années.

Hamilton a remporté cinq des six dernières courses et trois des quatre dernières au Japon.

Après avoir remporté le Grand Prix de Russie la semaine dernière, Hamilton devance Vettel par 50 points. Même si Vettel remporte les cinq épreuves à venir, il n’est pas assuré de battre Hamilton.

« Je dois persévérer, continuer à travailler, a déclaré Hamilton. Mon équipe et moi, nous travaillons bien ensemble pour peaufiner cette voiture. »

Max Verstappen, de Red Bull, a pris le quatrième rang, suivi de l’autre pilote Ferrari, Kimi Räikkönen. Le coéquipier de Verstappen, Daniel Ricciardo, a été le plus lent des trois équipes de pointe, à 15 millièmes de seconde seulement de Räikkönen.

« C’est l’un de mes pires vendredis de l’année en matière de sensation au volant, a confié Verstappen. Ici, il faut être confiant quand on attaque les virages, mais aujourd’hui, il n’y a pas eu le moindre tour où je me suis bien senti dans la voiture. Je ne suis pas du tout satisfait, il n’y a pas eu un seul tour où je l’étais. »

Le Canadien Lance Stroll (Williams) a pris le 19e rang à presque trois secondes de Hamilton et il s’attend à peiner de nouveau en qualifications, à moins que la pluie se mette de la partie.

« Nous verrons ce qui arrivera demain, peut-être un peu de pluie, mais nous devons régler certains détails pour être un peu plus compétitifs, a commenté Stroll, dont le circuit de Suzuka est l’un des préférés. Je crois que ce sera un défi d’accéder à la deuxième portion des qualifications (Q2), mais nous devons essayer. Chose certaine, la pluie pourrait brouiller les cartes. »

Esteban Ocon de Force India s’est révélé le plus rapide des « autres » équipes, terminant septième devant Romain Grosjean (Haas).

Marcus Ericsson de Sauber a terminé neuvième, tandis que Brendon Hartley de Toro Rosso a complété le top 10.